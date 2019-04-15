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Ситуация в зоне ООС: десять вражеских обстрелов, без потерь

Ситуация в зоне ООС: десять вражеских обстрелов, без потерь
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе Водяного; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Широкино; из станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях Авдеевки.

Ситуация на востоке Украины: карта вражеских обстрелов

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82-мм, - вблизи Золотое-4; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи Крымского; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; из автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского.

В сводке отмечено, что ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа сил ООС.

По данным украинской разведки, 14 апреля четыре боевика было уничтожено, трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.

При этом в сводке состоянием на 18.00 воскресенья, 14 апреля, сообщалось о ранении украинского военнослужащего.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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