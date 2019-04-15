Ситуация в зоне ООС: десять вражеских обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе Водяного; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Широкино; из станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82-мм, - вблизи Золотое-4; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи Крымского; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; из автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского.
В сводке отмечено, что ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа сил ООС.
По данным украинской разведки, 14 апреля четыре боевика было уничтожено, трое - ранены.
"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.
При этом в сводке состоянием на 18.00 воскресенья, 14 апреля, сообщалось о ранении украинского военнослужащего.