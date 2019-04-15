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На Украину надвигаются сильные заморозки

На Украину надвигаются сильные заморозки
11:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ночью 16 апреля во многих областях Украины ожидаются заморозки.

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодной, 15 апреля в ряде областей ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в западных, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый). В то же время в Черниговской и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы до -5 (IV уровень опасности, желтый).

Также сообщается, что ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки до -2 (II уровень опасности, оранжевый)

Украинцам обещают "опасные" заморозки

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Кроме того, в ночное время заморозки будут везде на Правобережье, кроме южной части.

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Погода, Штормовое предупреждение, Заморозки, Синоптики.
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