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СБУ задержала на взятке чиновника "Киевоблэнерго"

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СБУ задержала на взятке чиновника "Киевоблэнерго"
18:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины: Сотрудники СБУ разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго", который за взятки обещал частным предпринимателям ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от граждан, в частности предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником 87 тыс. грн от частного предпринимателя.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-3 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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СБУ, Взятки, Киевоблэнерго.
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