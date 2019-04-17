В ряде областей Украины ожидаются заморозки

Новости Украины: В течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

В ряде регионов Украины в четверг-пятницу, 18-19 апреля, синоптики прогнозируют заморозки на почве и в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый); в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ближайшие сутки, 17 апреля, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей Украины удержится холодная, пасмурная и дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр. Временами дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков.