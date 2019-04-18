В КГГА рассказали, благодаря чему власти сэкономили 174 млн

Новости Украины: Несмотря на длительное расследование уголовных дел, Киевсовет сумел сэкономить почти 175 млн гривень.

Киевские власти благодаря внутреннему аудиту в прошлом году сэкономили почти 174,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на слова директора Департамента внутреннего контроля и аудита Оксаны Колтик.

По ее словам, целью департамента является улучшение системы управления внутреннего контроля Киевской городской администрации. Внедрение рекомендаций в 2018 году позволило сэкономить более 174,9 млн грн.

Колтик добавила, что экономия бюджетных средств удалась благодаря мониторингу тендерных процедур, обновлению финресурсов и возмещения ущерба от внутренних аудитов и др.

По итогам 2018 года правоохранители зарегистрировали 122 уголовных дела. Расследования длятся достаточно долго, однако уже 25 лицам сообщили о подозрении, а 17 производств уже в суде.

Киевский городской совет 13 декабря принял главный финансовый документ столицы на 2019 год.

Депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета согласовали городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры Киева на 2019-2023 гг.