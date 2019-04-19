Под Киевом авто врезалось в маршрутку с пассажирами

Новости Украины: В Киевской области Hyundai врезался в маршрутку, никто из людей в результате ДТП не пострадал.

В пятницу, 19 апреля, в Ирпене Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, на перекрестке улиц Пушкинской и Украинской водитель Hyundai проигнорировал знак, который обязывает его уступить дорогу, из-за чего врезался в маршрутку с пассажирами.

В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения, однако никто из людей во время столкновения не пострадал.

При этом, как видно на фото с места происшествия, автобус от удара вылетел на тротуар.

Напомним, в ДТП под Харьковом автомобиль Mitsubishi въехал в столб: водитель, майор полиции, погиб.