Боевики 20 апреля в зоне ООС 4 раза обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: В зоне ООС на Донбассе с начала суток зафиксировано четыре обстрела российско-оккупационных войск.

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил противник открывал огонь четыре раза", - отметил Мотузяник.

По его словам, все обстрелы фиксировались на Донецком направлении.

Так, в 05:30 оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в сторону защитников Авдеевки.

В 06:05 враг потратил 20 минометных боеприпасов калибра 120 мм в сторону оборонительных укреплений украинских войск, расположенных вблизи Павлополя. Этот минометный обстрел сопровождался выстрелами из станковых гранатометов.

Впоследствии, в 08:00 противник в третий раз за текущие сутки нарушил режим перемирия около с. Пески - вражеский пулеметный огонь продолжался около пятнадцати минут.

Кроме того, в 9:30 противник применил минометы запрещенного калибра: в районе н.п. Опытное оккупационные войска потратили 10 мин 82-го калибра, обстрел продолжался около получаса.

Потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, в Донецкой области к 10 годам лишения свободы заочно приговорен боевик «ДНР» по кличке «Кот».

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призывает продолжить переговоры с тем, чтобы добиться перемирия на Донбассе и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.