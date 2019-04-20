Боевики 20 апреля в зоне ООС 4 раза обстреляли позиции ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил противник открывал огонь четыре раза", - отметил Мотузяник.
По его словам, все обстрелы фиксировались на Донецком направлении.
Так, в 05:30 оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в сторону защитников Авдеевки.
В 06:05 враг потратил 20 минометных боеприпасов калибра 120 мм в сторону оборонительных укреплений украинских войск, расположенных вблизи Павлополя. Этот минометный обстрел сопровождался выстрелами из станковых гранатометов.
Впоследствии, в 08:00 противник в третий раз за текущие сутки нарушил режим перемирия около с. Пески - вражеский пулеметный огонь продолжался около пятнадцати минут.
Кроме того, в 9:30 противник применил минометы запрещенного калибра: в районе н.п. Опытное оккупационные войска потратили 10 мин 82-го калибра, обстрел продолжался около получаса.
Потерь в рядах украинских войск нет.
Напомним, в Донецкой области к 10 годам лишения свободы заочно приговорен боевик «ДНР» по кличке «Кот».
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призывает продолжить переговоры с тем, чтобы добиться перемирия на Донбассе и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.