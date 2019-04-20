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В Луганской области патрульная служба задержала разведчика "ЛНР"

В Луганской области патрульная служба задержала разведчика "ЛНР"
16:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: На блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района в ходе проверки документов был задержан боец разведывательного взвода "ЛНР".

В Луганской области задержан боец разведывательного взвода незаконного вооруженного формирования "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера на блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района, где круглосуточно несут службу бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" с участием сотрудников СБУ, в ходе проверки документов пассажиров автобуса был обнаружен и задержан 46-летний мужчина. Уточняется, что он числился в базе как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях.

"Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", которое находилось под руководством Конкина А.Г. (Александра Конкина - ред.) и дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанного передали в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

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Напомним, арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР" по кличке "Кот".

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СБУ, Донбасс, Разведчик, ЛНР.
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