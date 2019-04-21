В ДТП под Луцком погибли три человека

Новости Украины: На Волыни на автодороге сообщением "Луцк-Дубно" столкнулись автомобиль и рейсовый автобус.

На Волыни в воскресенье, 21 апреля, маршрутный автобус столкнулся с автомобилем и слетел в кювет. Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, на автодороге сообщением "Луцк-Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк-Тернополь".

"По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира автомобиля Volkswagen госпитализировали. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Водитель и пассажиры легковушки погибли.

Напомним, жена народного депутата от фракции Радикальная партия Ляшко Игоря Мосийчука попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера.