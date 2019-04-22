В Киеве ранили полицейского и угнали автомобиль

Новости Украины: Вечером в воскресенье, 21 апреля, в центре Киева нетрезвый мужчина напал на патрульную полицейскую и угнал служебный автомобиль.

На Майдане Незалежности в центре Киева неизвестные ранили полицейского и похитили служебный автомобиль Toyota Prius.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Только что на Майдане Незалежности неизвестные ранили полицейского и похитили полицейский автомобиль Toyota Prius. Полицейскому оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители объявили оперативный план "Сирена", по результатам которого впоследствии задержали злоумышленника на Железнодорожном шоссе.

Детали происшествия устанавливаются.