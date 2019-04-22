В Киеве ранили полицейского и угнали автомобиль

На Майдане Незалежности в центре Киева неизвестные ранили полицейского и похитили служебный автомобиль Toyota Prius.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Только что на Майдане Незалежности неизвестные ранили полицейского и похитили полицейский автомобиль Toyota Prius. Полицейскому оказывают первую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители объявили оперативный план "Сирена", по результатам которого впоследствии задержали злоумышленника на Железнодорожном шоссе.
Детали происшествия устанавливаются.