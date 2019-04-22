МВД: Безопасность границ в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача

Новости Украины: Замминистра внутренних дел Вадим Троян сообщил о усилении работы подразделений МВД в Азово-Черноморском бассейне.

МВД усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне, сообщил во время круглого стола заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Украина имеет самую большую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья 2759,2 км.

В частности, более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому безопасность государственных границ в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача министерства, сказал он, передает ТСН.uа.

Украина в этом направлении имеет партнеров, в частности, это береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX.

"Мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских, подразделений авиационной безопасности и гражданской защиты министерства", - сказал Троян.

С его слов, создадут новый механизм мониторинга, оперативного реагирования и информирования.

"Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта", - отметил Вадим Троян.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран НАТО утвердили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черноморском регионе через российскую агрессию.