Барна покинет пост главы Тернопольской ОГА после инаугурации президента

Новости Украины: Глава Тернопольской ОГА Степан Барна подаст новому президенту Украины заявление об отставке сразу после инаугурации.

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна решил уволиться с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

Об этом Барна заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

«Как только состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины, я напишу заявление об отставке. Считаю, что сегодня должны работать все для того, чтобы Украина развивалась, и я буду со своей стороны максимально помогать тем, кто будет заниматься этим делом в будущем", - заявил Барна.

В дальнейшем, по словам Барни, он принципиально и решительно будет стоять на позиции "недопущения реванша, прихода в политику тех людей, которые годами уничтожали и пытались уничтожить Украину, стремились загнать ее в российское ярмо».

Как сообщалось, сегодня, 23 апреля, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку.

Также заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации подал Геннадий Москаль.