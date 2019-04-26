Одесские хулиганы разрубали топором терминалы и похитили деньги

Новости Украины: В Ананьеве трое парней с помощью топора повредили денежные терминалы и похитили из них 15 000 гривен.

О двух раскуроченых терминалах на улице Еврейской в полицию сообщила местная жительница. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и вышли на след злоумышленников. Все задержанные - 16-ти, 18-ти и 21-летние юноши - жители г. Ананьев. Во время обыска дома одного из подозреваемых деньги нашли, их вернули владельцу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о привлечении старших фигурантов производства к ответственности и по статье 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Досудебное следствие продолжается.

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