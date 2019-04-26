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Пятница, 26.04.2019
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Одесские хулиганы разрубали топором терминалы и похитили деньги

Одесские хулиганы разрубали топором терминалы и похитили деньги
14:11 Сегодня Телеграф УНН фото:facebook.com

Новости Украины: В Ананьеве трое парней с помощью топора повредили денежные терминалы и похитили из них 15 000 гривен.

О двух раскуроченых терминалах на улице Еврейской в полицию сообщила местная жительница. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и вышли на след злоумышленников. Все задержанные - 16-ти, 18-ти и 21-летние юноши - жители г. Ананьев. Во время обыска дома одного из подозреваемых деньги нашли, их вернули владельцу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о привлечении старших фигурантов производства к ответственности и по статье 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка

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Банк, Мошенники, Хулиганы, Одесская область, Терминал, Местная жительница, Национальная полиция.
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