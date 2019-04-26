Новости Украины: "Суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом до 12 июня, по словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Бекиров останется под арестом до 12 июня, сообщает Крым.Реалии.

По словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.

"Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, так как в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнату и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО", - сказал адвокат.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее направила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с ухудшением состояния здоровья крымскотатарского активиста Бекирова. У него возникла аллергическая реакция в связи с инъекцией инсулина, назначенного ему после медицинского обследования.

Как сообщалось, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.