Скачать
Четверг, 25.04.2019
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 184 округов из 199
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 184 округов из 199
FA выдвинула обвинения в адрес тренера Челси
FA выдвинула обвинения в адрес тренера Челси
Советы красоты: декольте по типу фигуры
Советы красоты: декольте по типу фигуры

Суд решил оставить фигуранта дела Гандзюк Павловского под арестом

Суд решил оставить фигуранта дела Гандзюк Павловского под арестом
03:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Судья оставил Игоря Павловского под стражей,фигуранта дела Гандзюк.

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду принял решение оставить под арестом помощника народного депутата Игоря Павловского, который фигурирует в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Маси Найем, прокуратура ходатайствовала о смене меры пресечения на ночной домашний арест. Однако судья оставил И.Павловского под стражей.

"Сегодня судья Шевченковского районного суда Киева Елена Мелешак вынесла прекрасное решение. (…) Павловский остается под стражей", - сообщил он.

По словам М.Найема, прокуратура заявляла об отсутствии оснований применять к подозреваемому содержание под стражей и возможности применения ночного домашнего ареста. Кроме того, судья обязала руководство изолятора, где содержится И.Павловский, обеспечить его надлежащим лечением.

Как сообщалось, на минувшей неделе И.Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на ст.396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

24 апреля в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на Е.Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Убийство, Херсон, Следствие, Дело, Маси Найем, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
03 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Британия вернется к нормальным отношениям с РФ только при ряде условий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Одессе будут судить участников ОПГ, похищавших людей (Фото)
В Одессе будут судить участников ОПГ, похищавших людей (Фото)
На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов
На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь