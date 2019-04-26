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До завершения работы выставили на улицу: в Кривом Роге заблокировали здание ОИК

До завершения работы выставили на улицу: в Кривом Роге заблокировали здание ОИК
16:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Кривом Роге окружную избирательную комиссию № 33, которая работала в помещении авиаколледжа, до завершения работы выставили на улицу.

Сегодня окружную избирательную комиссию № 33, которая работала в помещении авиаколледжа в Кривом Роге на Днепропетровщине, еще до завершения работы выставили на улицу. Об этом сообщила член окружной избирательной комиссии № 33, депутат Криворожского горсовета Инна Иванченко в Facebook.

"Только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого находится ОИК 33 (Кривой Рог) силой заблокировал помещение ОИК, отключил свет, и выставил членов ОИК на улицу", - написала Иванченко. В комментарии она объяснила, что директор требовал деньги за аренду помещения.

"Мы говорим, мол, подождите немного, деньги заложены, мы примем документы и рассчитаемся с участковыми комиссиями, а потом с вами. Но нам выключили свет и выставили на улицу", - заявила Иванченко.

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На место события вызвали полицию. Согласно законодательству, окружкомы работают еще 15 дней после объявления ЦИК результатов выборов. ЦИК результаты выборов еще не объявила. Напоминаем, в Ананьеве трое парней с помощью топора повредили денежные терминалы.

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Все по теме:

Facebook, Деньги, Избирательная комиссия, Кривой Рог, Аренда.
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