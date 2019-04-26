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На Полтавщинне ребенок утонул в ванне

На Полтавщинне ребенок утонул в ванне
17:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины: В селе Никоноровка Чутовского района утонул 2-х летний мальчик в ванне, которая стояла на улице.

Накануне, 25 апреля, в селе Никоноровка Чутовского района мальчик, 2017 рождения, утонул в ванне, которая стояла на улице с водой для домашних животных. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

"По информации отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области, об утоплении ребенка в полицию сообщили медики. По предварительным выводам, мальчик утонул в ванне с водой для скота, которая стояла на улице", - говорится в сообщении.

Семья, в которой, кроме погибшего малыша, воспитывают еще двое детей, на учете полиции и социальных служб не находится.

Мужчина погиб под колесами авто в собственном дворе

Сейчас тело ребенка доставили в Полтавского областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты устанавливают обстоятельства несчастного случая. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины. Проводятся следственные действия.

Напоминаем, что 15-летний подросток в Киеве нанес ножевые ранения своей матери и бабушке.

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Полиция, Ребенок, Семья, Полтавская область, Трагедия, Ванна, Домашние животные, Горе, Утонул.
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