Мониторинг ОБСЕ обнаружил в ОРЛО более 50 российских танков

Новости Украины: ОБСЕ насчитала более полусотни танков в оккупированной Луганской области.

На оккупированных территориях Луганской области СММ ОБСЕ обнаружила более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 25 апреля 2019 года.

24 апреля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 4 танка (Т-64 - 1 ед., неустановленного типа - 3 ед.) у н. п. Новоселовка (16 км к западу от Луганска).

На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено: 13 танков на полигоне близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганская), 23 танка на полигоне у н.п. Круглик (65 км юго-западнее Луганска), 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска) ", - говорится в отчете.

25 апреля члены патруля Миссии 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град "122 мм) и 10 буксировочных гаубиц (2А65" Мста-Б ", 152 мм - 5 ед., Д-30" Лягушка ", 122 мм - 5 ед.) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно на 10 км южнее Луганска.Вся эта техника находилась за пределами выделенных мест хранения вооружения.