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Разумков: Метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого

Разумков: Метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого
05:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Дмитрий Разумков: Мир на Донбассе должен наступить на условиях Украины.

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир должен наступить на условиях Украины. Об этом Разумков заявил в эфире "112 Украина". "К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины.

Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - заявил Разумков. Разумков назвал путинский указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса фактическим признанием России.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Заявления на вступление в гражданство РФ, которые поступают от жителей ОРДЛО, должны рассматриваться не более трех месяцев с момента подачи.

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Спикер, Президент, Донбасс, Штаб, мир, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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