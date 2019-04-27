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Разыскиваемый Интерполом венгр попался в аэропорту "Львов"

Разыскиваемый Интерполом венгр попался в аэропорту "Львов"
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В аэропорту Львова пограничники задержали гражданина Венгрии, которого разыскивал Интерпол.

Пограничники Львовского отряда в международном авиационном пункте пропуска «Львов» задержали в пятницу мужчину, который находился в международном розыске за подделку документов, сообщает Госпогранслужба.

Им оказался гражданин Венгрии, который прилетел рейсом «Лондон-Львов». Во время проверки документов венгра пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее сообщалось, во Львовской области следователя полиции задержали при получении взятки в $2 тысячи.

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Львов, Интерпол, ГПСУ.
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