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Полиция: из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

Полиция: из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 27 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военнослужащий мужчина.

В Вознесенске (Николаевская обл.) правоохранители выясняют причины взрыва в жилом доме, в результате чего погиб военнослужащий, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"27 апреля около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва смертельно травмирован хозяин 55-летний военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства. Взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.

"С целью установления окончательной причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - добавили в полиции.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Николаевская область, Полиция, Военнослужащий, Взрыв в жилом доме.
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