Танк-писанка от украинских военных на Пасху: видео

Новости Украины: К празднику Пасхи военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады раскрасили танк в стиле писанки.

Процесс раскрашивания танка снял на видео и выложил в Youtube военнослужащий Глеб Бабич.

"Такой писанки вы еще точно не видели! 10-я горно-штурмовая бригада приготовила вам подарок на Пасху", - написал Бабич.

На видео показан процесс создания танка-писанки, а также приветствие украинских воинов с Пасхой.

Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают Пасху – главнейший церковный праздник, день Воскресения Христова. Его важность, в частности, отражает определение из Писания "праздников праздник и торжество из торжеств", но, как и у любого другого, у Пасхи есть своя история, символы, обычаи, приметы.