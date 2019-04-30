Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Украины: В Украине 1 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды.

На Прикарпатье и в Карпатах за сильных дождей 1 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"1 мая во большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый) ", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая в Украине облачно с прояснениями. На востоке умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

В Киеве и области 2 мая кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.