Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погодных условий

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом говорится в среду на сайте службы.

Отмечается, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

На Прикарпатье и в Карпатах прогнозируют сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

Напомним, за прогнозом синоптиков, ожидается дождливая погода, в западных и северных областях местами значительные, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди; в южных и центральных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, на западе северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 тепла, в южной части и на Закарпатье до 12°; днем в северных и западных областях 10-15° тепла, на остальной территории 16-21°. В Киеве – ночью умеренный, днем значительный дождь; температура ночью 5-7°, днем 10-12°.