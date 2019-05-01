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В Тернопольской области из-за ливней вода в реках может подняться на метр

В Тернопольской области из-за ливней вода в реках может подняться на метр
10:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области.

В связи с сильными осадками, которые ожидаются в Тернопольской области 1 мая, спасатели предупреждают, что уровень воды в притоках Днестра может подняться на метр, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

"Предупреждение об изменении гидрологических ситуации: в связи с ожидаемыми сильными дождями, 1-2 мая на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями, что было на утро 30 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину

Напомним, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

На Прикарпатье и в Карпатах прогнозируют сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

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Дожди, Тернопольская область, Ливни, Днестр, ГСЧС.
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