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В Мариуполе в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

В Мариуполе в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
12:07 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента пострадали два человека.

В Мариуполе Донецкой области в жилом доме взорвался газ. Вследствие этого пострадали мужчина и женщина, передает пресс-служба ГосЧС области.

Информация о взрыве бытового газа в жилом доме на ул. Кренкеля поступила спасателям сегодня, 1 мая, в 07:50. По данным ГосЧС, в результате взрыва пострадали два человека: мужчина, 1940 года рождения, который был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и женщина, 1939 года рождения - от госпитализации отказалась.

Также сообщается, что взрыв полностью разрушил пристройку к дому и повредил перегородки комнат дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось,  что в Киева на Позняках в одной из квартир многоэтажного дома 44-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 38-летняя сожительница.

25 апреля на неподконтрольной части Луганской области на шахте "Схидкарбон" произошел взрыв. По уточненным данным, под землей взорвался метан, после чего произошел обвал породы, который заблокировал горняков. В результате трагедии погибли 17 человек, украинские власти прорабатывают возможность выплаты компенсаций семьям погибших.

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Взрыв, Мариуполь, ГСЧС, Происшествие.
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