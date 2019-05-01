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В Краматорске столкнулись маршрутка и легковушка: погиб военный

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В Краматорске столкнулись маршрутка и легковушка: погиб военный
14:21 Сегодня Телеграф obs.in.ua Фото: dn.npu.gov.ua

Новости Украины: В Краматорске Донецкой области автомобиль с военными столкнулся с маршруткой, в результате инцидента погиб один из военнослужащих.

В Краматорске произошла смертельная авария, в результате которой погиб военнослужащий. Об этом сообщает местное издание obs.in.ua.

Инцидент произошел на пересечении улиц Гампера и Тихого. Автомобиль ВАЗ 2115 с военнослужащими врезался в заднюю часть маршрутки. В результате один из военных, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

В Киеве маршрутка протаранила легковушку: пострадали дети

Информацию об аварии подтвердили в местном управлении полиции. Авария произошла, когда маршрутка притормозила, пропуская встречный транспорт. По данным правоохранителей, получили легкие травмы двое пассажиров маршрутного автобуса.

Напомним, в ночь на среду, 1 мая, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

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ДТП, Авария, Военные, Краматорск, Происшествие.
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