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Ровно осталось без горячей воды: названы причины

Ровно осталось без горячей воды: названы причины
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: "Ривнетеплоэнерго" после повышения цен на газ и задолженности потребителей отключает горячее водоснабжение жителям областного центра.

С 1 мая из-за задолженности потребителей ООО "Ривнетеплоэнерго" прекратило поступление горячей воды в квартиры.

Об этом сообщает общество на своей странице в Facebook.

«Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено», - говорится в обращении к потребителям.

Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных - это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период.

Макарова заявила, что цена на газ полностью отвечает требованиям программы МВФ

Кроме того, добавляется: возобновление горячего водоснабжения всего города произойдет при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после переведения необходимого количества котельных на твердое топливо.

С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения

По данным «Ривнетеплоэнерго», огромная накопленная задолженность потребителей - более 200 млн грн - в марте дополнилась неоплаченными субсидиями. Так, из полученных 25 млн грн монетизированных субсидий, предусмотренных для расчетов за тепло, от ривненчан поступило лишь 12 млн грн.

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Газ, Нафтогаз, Ровно, Горячая вода, Ривнетеплоэнерго.
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