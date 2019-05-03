Одесский суд перешел к прениям в деле о убийстве сотрудницы СИЗО

Новости Украины: Суд Одессы перешел к прениям в деле об убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО.

Малиновский районный суд Одессы сегодня перешел к прениям в деле по убийству и расчленению женщины-инспектора, совершенных в августе 2017 года.

В суде, сегодня продолжилось рассмотрение уголовного производства по обвинению в совершении умышленного убийства сотрудницы Одесской учреждения исполнения наказаний. Дело рассматривается коллегиально - в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Судом допрошены два свидетеля, заявленных обвиняемым. В связи с тем, что судом закончено выяснение обстоятельств и проверки их доказательствами, суд перешел к судебным прениям.

Во время выступления сторона обвинения просила назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обвиняемый подал ходатайство о переносе заседания для предоставления времени для подготовки к прениям. Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Следующее судебное заседание назначено на 17 мая.

17 августа 2017 года в Одесском СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в изоляторе, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В момент совершения убийства сотрудницы изолятора он был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ). Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в Николаевский СИЗО. В марте 2018 года обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было "заказано", чтобы сместить с должности "начальника тюрьмы". Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь. 29 октября один из присяжных отказался от участия в судебном процессе.