Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

В Киеве авто влетело в припаркованные машины и загорелось

Смотрите фото (4)
В Киеве авто влетело в припаркованные машины и загорелось
10:16 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве на Ларисы Руденко Amulet влетел в припаркованные машины и загорелся.

В Дарницком районе Киева утром в воскресенье, 5 мая, автомобиль Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины. В результате столкновения повреждения получили сразу три автомобиля. Сам же Amulet от столкновения загорелся, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 07:05 на улице Ларисы Руденко.

По предварительной информации, Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. По неизвестной пока причине водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. В результате столкновения авто загорелось. Огонь также перекинулся на стоящий рядом Mitsubishi.

Всего в аварии получили повреждения, помимо упомянутых Chery и Mitsubishi еще и Chevrolet и Jeep.

Причем, судя по положению последнего авто, которое сдвинулось вперед на метр-полтора, скорость, с которой Amulet двигался по улице, была и действительно высокой.

В Киеве пьяный водитель Mercedes спровоцировал ДТП с восемью авто

В результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Водитель Chery Amulet утверждает, что заснул за рулем из-за усталости.

Напомним, в Харькове в результате двойного дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя девочка-пассажир

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ДТП, Авария, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь