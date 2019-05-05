В Киеве авто влетело в припаркованные машины и загорелось

Новости Украины: В Киеве на Ларисы Руденко Amulet влетел в припаркованные машины и загорелся.

В Дарницком районе Киева утром в воскресенье, 5 мая, автомобиль Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины. В результате столкновения повреждения получили сразу три автомобиля. Сам же Amulet от столкновения загорелся, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 07:05 на улице Ларисы Руденко.

По предварительной информации, Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. По неизвестной пока причине водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. В результате столкновения авто загорелось. Огонь также перекинулся на стоящий рядом Mitsubishi.

Всего в аварии получили повреждения, помимо упомянутых Chery и Mitsubishi еще и Chevrolet и Jeep.

Причем, судя по положению последнего авто, которое сдвинулось вперед на метр-полтора, скорость, с которой Amulet двигался по улице, была и действительно высокой.

В результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Водитель Chery Amulet утверждает, что заснул за рулем из-за усталости.

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