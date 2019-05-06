Погода резко испортится: в Украину идут дожди, заморозки и снег

Новости Украины: В ближайшие дни неустойчивую погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и мокрый снег.

В западных областях 8-9 мая ожидаются на поверхности почвы заморозки, а в Карпатах сильные заморозки в воздухе.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый), в Карпатах (7-9 мая) сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 мая в западных областях прогнозируется значительный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), порывы ветра 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.