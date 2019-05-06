СБУ: Спецслужбы РФ готовили теракт на одном из арсеналов в Украине

Новости Украины: В СБУ заявляют о задержании работника арсенала Минобороны по подозрению в подготовке диверсии.

Российские спецслужбы готовили теракт на одном из арсеналов в Украине. Об этом проинформировала Служба безопасности Украины.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов", - сказано в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, в начале 2019 года российские спецслужбы завербовали сотрудника арсенала с использованием психологического воздействия и давления, "угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса".

"Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности, состоянии охраны, наличии и перемещении оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", - отметили в СБУ.

Завербованному украинцу обещали материальную помощь и гражданство России с оформлением пенсии, его также обеспечили средствами связи и электронными каналы для передачи информации. "Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть интернет. Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - подчеркнули в СБУ.