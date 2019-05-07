На Прикарпатье в ДТП погибли три человека, задержан водитель грузовика

Новости Украины: Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители на Прикарпатье задержали водителя грузовика, попавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в с.Быстрец Верховинского района в реку, при этом погибли три человека, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Частный автомобиль ГАЗ-66 с пассажирами упал в реку Черный Черемош. Согласно данным медицинского осмотра, водитель авто - 47-летний житель Косовского района, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ДТП еще десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.