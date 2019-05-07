Мариуполь взял у ЕБРР кредит на троллейбусы

Новости Украины: Мариупольский горсовет и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор гарантии на закупку 72 троллейбусов.

Мариупольский горсовет во вторник подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), организовавшего пакет финансирования на развитие транспортной инфраструктуры города в размере EUR18 млн, в том числе на закупку 72 низкопольных троллейбусов, а также меморандум о взаимопонимании по программе "Зеленые города".

Согласно пресс-релизу горсовета во вторник, из общего объема инвестиций EUR15 млн составят кредитные средства, EUR3 млн - гранты.

Помимо закупки троллейбусов, за эти средства будет проведена реконструкция депо и контактной сети по одному из центральных проспектов Мариуполя.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" (МТТУ), а горсовет, согласно договору, выступает гарантом по кредитным обязательством МТТУ перед ЕБРР.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за три года муниципальный парк пополнился 113 ед. транспорта.

В свою очередь, программа ЕБРР "Зеленые города", участниками которой в Украине ранее стали Львов и Киев, предусматривает помощь в развитии "зеленой" планировки городов и инвестиций в инфраструктуру, необходимых для реагирования на вызовы в сфере городской экологической инфраструктуры.

Согласно подписанному меморандуму, Организация экономического сотрудничества и развития совместно с Международным советом местных природоохранных инициатив разработают методологию программы "Зеленые города".

ЕБРР будет заниматься поиском грантового финансирования для покрытия стоимости услуг экспертов и консультаций, которые будут помогать Мариуполю в разработке плана действий "Зеленый город".

Кроме того, отмечается в пресс-релизе, горсовет и ЕБРР будут сотрудничать в подготовке, финансировании и реализации, по крайней мере, одного инвестиционного проекта. Первым станет проект модернизации инфраструктуры твердых бытовых отходов, цель которого - рекультивация существующих полигонов, строительство нового полигона и завода переработки ТБО.

Основанная ЕБРР программа "Зеленые города" предусматривает помощь странам операций Банка в преодолении барьеров, сдерживающих развитие "зеленой" планировки городов и инвестиций в инфраструктуру.

По этой программе ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. Пилотные программы реализованы в Грузии, Армении и Молдове.