Взрыв в Марганце: количество пострадавших возросло

Новости Украины: Пострадавших с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

В результате взрыва в городе Марганец Днепропетровской области пострадали пять человек: три мужчины и две женщины. Еще один мужчина погиб.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

"По прибытию подразделения было установлено, в результате взрыва погиб мужчина 1981 года рождения, пострадало 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которые с многочисленными осколочными ранениями тела госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения несущих конструкций зданий, расположенных поблизости, нет. От взрывной волны поврежден легковой автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado.

Как сообщалось ранее, сегодня в 15:54 от взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный.