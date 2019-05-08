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Российские боевики вновь подрываются на своих же минах на Донбассе

Российские боевики вновь подрываются на своих же минах на Донбассе
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики группировок "Л\ДНР" при установке запрещенных Оттавской конвенцией мин сами подорвались на них.

Российские оккупационные войска устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых позиций и опорных пунктов, в том числе путем установления дополнительных минно-взрывных заграждений с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин. Указанные действия противника создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ", - отметил Александр Мотузяник.

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По словам Мотузяника, неупорядоченное установление мин приводит к потерям личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевой задачи зашло на собственное минное поле и понесло потери. При этом, русское командование, чтобы скрыть реальные обстоятельства потерь своего личного состава, распространяет информацию о якобы попадании военнослужащих под обстрел Объединенных сил.

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Оккупанты также активно устанавливают ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения, которое, в соответствии с Минскими договоренностям, должно быть отведено для создания зоны безопасности, отметил представитель Минобороны.

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Минобороны, Донбасс, Разведка, Мины, Александр Мотузяник.
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