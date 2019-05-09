Скачать
Четверг, 09.05.2019
Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего ожидают в США от Украины при новом президенте
Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего ожидают в США от Украины при новом президенте
Украина призывает США усилить антироссийские санкции
Украина призывает США усилить антироссийские санкции
Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы
"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе
"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе

В Киеве полиция разделила акции Демсокиры и Бессмертного полка

Смотрите фото (4)
В Киеве полиция разделила акции Демсокиры и Бессмертного полка
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правоохранители в Киеве устроили живой кордон между участниками двух акций противоположной идеологии.

Правоохранители стали кордоном между участниками акции, организованной "Демократической сокирой", и маршем "Бессмертного полка".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Полиция разделила кордоном акции "Демсокиры" и "Бессмертного полка" в Киеве / Фото: Овсянникова Юлия и Минченко Геннадий, Укринформ

Активисты "Демсокир" с флагами организации стоят за изгородью неподалеку от Национального транспортного университета и скандируют "Слава нации, смерть врагам" и поют украинские песни.

 Перед оградой стоит кордон правоохранителей - полиция, нацгвардейцы, а также муниципальная охрана. Неподалеку от участников акции стоят еще около сотни правоохранителей.

Названо число погибших украинцев во Второй мировой войне

Представитель "Демсокиры" Юрий Гудименко отметил, что активисты "и не собирались идти на столкновения и драки с полицией".

Как сообщалось, сегодня в Киеве также проходит акция "Никто не забыт, ничто не забыто", организованная "Бессмертным полком". Акция собрала около 2 тысяч участников при заявленной численности в 5 тысяч. Среди участников — народные депутаты от Опоблока — Евгений Мураев, Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинский.

Перед началом акции полиция Киева за нарушение общественного порядка задержала одного из организаторов - Елену Бережную, главу "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Жертвы, Война, Вторая мировая война, Нацизм, День Победы, День победы над нацизмом, "Бессмертный полк".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
День победы 2019: поздравления в прозе с 9 мая
День победы 2019: поздравления в прозе с 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь