В Киеве полиция разделила акции Демсокиры и Бессмертного полка

Новости Украины: Правоохранители в Киеве устроили живой кордон между участниками двух акций противоположной идеологии.

Правоохранители стали кордоном между участниками акции, организованной "Демократической сокирой", и маршем "Бессмертного полка".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Полиция разделила кордоном акции "Демсокиры" и "Бессмертного полка" в Киеве / Фото: Овсянникова Юлия и Минченко Геннадий, Укринформ

Активисты "Демсокир" с флагами организации стоят за изгородью неподалеку от Национального транспортного университета и скандируют "Слава нации, смерть врагам" и поют украинские песни.

Перед оградой стоит кордон правоохранителей - полиция, нацгвардейцы, а также муниципальная охрана. Неподалеку от участников акции стоят еще около сотни правоохранителей.

Представитель "Демсокиры" Юрий Гудименко отметил, что активисты "и не собирались идти на столкновения и драки с полицией".

Как сообщалось, сегодня в Киеве также проходит акция "Никто не забыт, ничто не забыто", организованная "Бессмертным полком". Акция собрала около 2 тысяч участников при заявленной численности в 5 тысяч. Среди участников — народные депутаты от Опоблока — Евгений Мураев, Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинский.

Перед началом акции полиция Киева за нарушение общественного порядка задержала одного из организаторов - Елену Бережную, главу "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".