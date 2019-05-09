Названо число погибших украинцев во Второй мировой войне

Новости Украины: Президент Петр Порошенко навал количество украинцев, погибших во время Второй мировой войны.

Во Второй мировой войне в целом были убиты 65 млн человек, из них до 10 млн - украинцы.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко в Twitter.

"74 года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой в истории человечества войны. 65 млн убитых, из них украинцев – от 8 до 10 млн. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своих жизней остановил нацизм и защитил будущее всего человечества. Вечная память и слава павшим", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В этот день проходят торжества в столице и других городах Украины.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен согласно Закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.