В Херсоне грузовик насмерть сбил ребенка

Новости Украины: На улице Ракетной в Херсоне произошла смертельная авария - грузовик “КАМАЗ” сбила насмерть 11-летнего велосипедиста.

Как сообщается на сайте нацполиции Херсонской области, инцидент произошел днем 11 мая. Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП – внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведение всех необходимых экспертиз для установления причины ДТП.

Напомним, в Ивано-Франковской после столкновения легковушки с микроавтобусом погибла восьмилетняя девочка.