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В Киеве проходит Шествие матерей

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В Киеве проходит Шествие матерей
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укринформ

Новости Украины: В Киеве проходит ежегодное Шествие матерей, цель которой привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших украинских воинов.

В центре Киева началось ежегодное Шествие матерей, цель которой привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО / ООС, многодетных, матерей с онкозаболеваниями детьми.

В мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них - это матери погибших воинов, несущие портреты.

Все желающие могут подписать открытки "Несколько теплых слов маме героя".

Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести до Владимирского собора.

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На площади выступает военный оркестр. Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к "Народной Стене Памяти".

Сейчас шествие отправилось от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

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Киев, Митинг, Мама, День матери, Шествие матерей.
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