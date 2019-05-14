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Во Львовской области легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево: 4 пострадавших

Во Львовской области легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево: 4 пострадавших
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ДТП во Львовской области пострадали четверо подростков.

Четыре человека пострадали в ДТП в Старосамборском районе Львовской области.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Львовской области, авария произошла около полуночи 12 мая в селе Бачина на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".

19-летний водитель легкового автомобиля "БМВ" не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

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В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажиров автомобиля – жители Самборского района 17-19 лет. После оказания необходимой медпомощи их отпустили домой.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Львовская область, ДТП, Полиция, Бачина.
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