Большая вода на дороге: трасса Мукачево - Рогатин перекрыта из-за паводка (Виде)

Автодорога Мукачево - Рогатин перекрыта в связи с переливом паводковых вод слоем 5-10 см, протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели ГосЧС и сотрудники БУВР "Тиса", сообщает "Первый кабельный". В селе Ольховка Иршавского района работает передвижная насосная станция, перекачено 5544 куб. м местного стока.