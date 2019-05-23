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Четверг, 23.05.2019

Большая вода на дороге: трасса Мукачево - Рогатин перекрыта из-за паводка (Виде)

Автодорога Мукачево - Рогатин перекрыта в связи с переливом паводковых вод слоем 5-10 см, протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели ГосЧС и сотрудники БУВР "Тиса", сообщает "Первый кабельный". В селе Ольховка Иршавского района работает передвижная насосная станция, перекачено 5544 куб. м местного стока.
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Дорога, Паводок, Автодорога, Большая вода, Автодорога Мукачево - Рогатин.
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