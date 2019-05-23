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В Одесской области нашли убитым экс-мэра Тирасполя

В Одесской области нашли убитым экс-мэра Тирасполя
15:47 Чт, 23 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины: Бывшего мэра Тирасполя (столицы приднестровского региона Республики Молдова) Андрея Безбабченко нашли мертвым в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской

В Лиманском районе Одесской области найдено тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. СМИ сообщают, что погибший - быший мэр г.Тирасполь (Молдова) Андрей Безбабченко.

По данным одесской облполиции, правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины. Его имя не называется, но сообщается, что "в настоящее время личность погибшего установлена".

По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).

"Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Одесское издание "Думская" со сслыкой на источник в областном управлении Национальной полиции сообщает, что погибший – Безбабченко и он найдет мертвым возле с.Вапнярка Лиманского района. "Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити", - пишет издание со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции..

Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

Другие украинские СМИ сообщают, что тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, руки – связаны, рядом стоял автомобиль Infiniti

В свою очередь, молдавское издание Deschide Știrea сообщает, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в 5 км от него. "По предварительной версии, сообщение об исчезновении Безбабченко поступило от его возлюбленной еще вчера. В доме предпринимателя, находящемся в пригороде Одессы, полиция нашла следы крови. В 5 км от дома находится заброшенное здание, в котором и было обнаружено тело Безбабченко", - пишет издание.

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Безбабченко в 2012 году возгласил т.н."государственной администрации Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдовы территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента" т.н. "Приднестровской республики" Евгения Шевчука, после поражения которого проживал на территории Украины.

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Молдова, Убийство, Тирасполь, Андрей Безбабченко.
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