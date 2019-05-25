В Украине почти 70 населенных пунктов остались без света

Новости Украины: В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 69 населенных пунктов.

В результате осложнения погодных условий (гроза, ветер) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 69 населенных пунктов в пяти областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС рассказали, что в результате шквальных ветров, дождей и гроз произошло срабатывания системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию.

В Житомирской области без света осталось 44 населенных пункта, в Киевской области 11, в Черкасской 4, в Сумской 5, в Кировоградской 5.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщало, что на западе Украины затоплены сотни домов. Как отмечается, больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.

Напомним, что в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего были обесточены 71 населенный пункт в 12 районах.