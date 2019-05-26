Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Выборы в Европарламент: в Польше предположительно проголосуют 67% граждан
Выборы в Европарламент: в Польше предположительно проголосуют 67% граждан
Итоги 25 мая: Трибунал по морякам, открытие "моста Кличко" и Каннский кинофестиваль
Итоги 25 мая: Трибунал по морякам и открытие "моста Кличко"
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы

ООС: Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

ООС: Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе, без потерь
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.

Названы имена военных, попавших в плен под Новотроицким

"С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
02 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
03 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
04 Зеленский поучаствовал в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации
05 Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь