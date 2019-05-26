ООС: Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Новости Украины: Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подытожили в штабе ООС.