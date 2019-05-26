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В Броварах утонул школьник, отмечавший с друзьями последний звонок

В Броварах утонул школьник, отмечавший с друзьями последний звонок
10:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: В Броварах на Киевщине девятиклассник во время празднования последнего звонка утонул в местном озере.

В городе Бровары Киевской области утонул в озере 14-летний парень.

Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции Киевской области, подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки возле озера. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели.

На место прибыли следователи. К поиску привлекли спасателей. С помощью служебных собак и эхолота они установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере. К розыску пропавшего подростка включился весь личный состав Броварского отдела полиции, парня искали почти сутки.

С начала мая утонули уже 65 украинцев

Наконец, водолазы нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое детей утонули в оросительном канале при попытке сделать селфи.

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Киевская область, Бровары, Происшествие, Последний звонок.
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