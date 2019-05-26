На Волыни ожидается подъем уровня воды в реках

Новости Украины: На реках Волыни продолжает подниматься вода, ожидается затопление заводей.

Продолжение повышение уровней воды ожидается на реках бассейна Западного Буга и Припяти в Волынской, Ровенской и Львовской областях в воскресенье и понедельник, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

26 мая на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается поднятие воды на 0,1-0,6 м над уровнями по состоянию на утро 24 мая с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов в Сокольском районе Львовской области.

26-27 мая на реках бассейна Припяти вода поднимется на 0,2-0,8 м над уровнями по состоянию на утро 24 мая с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий в ряде сел Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ровенской области.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

Накануне в ГСЧС заявили, что ситуация с паводком стабилизируется и уровень воды спадает.