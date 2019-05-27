Пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске

Новости Украины: На границе с РФ задержан разыскиваемый за кражу гражданин Молдовы.

Пограничники Черниговского отряда задержали в ночь на воскресенье в пункте пропуска "Сеньковка" 57-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины.

"Во время проверки документов одного из пассажиров микроавтобуса, следовавшего на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили, что иностранец действительно находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову. Оказалось, что правоохранительные органы Молдовы разыскивают мужчину за совершение кражи", - говорится в сообщении.

Задержанного иностранца пограничники передали представителям Национальной полиции.