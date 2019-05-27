В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.
Все случаи нарушений боевиками режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Чермалыка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки, 26 мая один боевик был ранен.
С начала текущих суток боевики из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – сказано в сообщении.