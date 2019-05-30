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В Киеве установили мини-скульптуру "Золотая туфелька"

В Киеве установили мини-скульптуру "Золотая туфелька"
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве появилась очередная мини-скульптура в рамках культурологического проекта "Шукай", ею стала "Золотая туфелька", посвященная киевлянину Сержу Лифарю.

В Киеве в среду, 29 мая, прошло торжественное открытие 16-ой мини-скульптуры в рамках культурологического проекта "Шукай". Им стал мини-памятник "золотая туфелька".

Отмечается, что "золотая туфелька" является международной наградой в области хореографии. Ее вручили в 1955 году киевлянину Сержу Лифарю по случаю 25-летней творческой деятельности в Национальной опере Франции.

Издание 44.ua рассказало, что в фонд Национального музея Украины, который расположен в Киеве вдова Сержа Лифаря Лиллан Алефельд передала  две балетные туфли: "Золотую" – высшую награду в области балета, которой Серж Лифарь был награжден в 1955 году, а также одну из тех, в которых он занимался в киевской студии.

Известно, что 16-ую мини-скульптуру решили установить на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинская, 5-7/29. 

В Киеве появились очередная мини-скульптура, посвященная Золотым воротам

За последние месяцы в рамках проекта "Шукай" ранее в Киеве появились мини-скульптуры котлеты по-киевски, киевских торта, каштана, сухого варенья, экипажа, трамвая, плинфы, фонтана, слоника, грамофона, пекторали и Самсона.

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Киев, Открытие, Мини-скульптура, Золотая туфелька, Серж Лифарь, награда в области хореографии.
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